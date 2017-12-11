В Украину прибыла очередная партия угля из ЮАР

"Порт "Южный" принял балкер GENCO RAPTOR с 75 тыс. тонн угля из ЮАР. Это уже восьмое судно с импортным антрацитом, который направится на склады теплоэлектростанций ДТЭК для обеспечения стабильного энергоснабжения промышленности и населения Украины. Сейчас порт разгрузил 42 тыс. тонн южноафриканского угля. Весь объем топлива направится на ДТЭК Криворожская ТЭС. Запасы угля на станции 11 декабря составляют 75 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

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В настоящее время Криворожская ТЭС работает двумя блоками и несет нагрузку в 330 МВт, обеспечивая стабильность Днепровского энергоузла.

Напомним, 27 октября в Украину прибыло два балкера с углем из ЮАР и США.