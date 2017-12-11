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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11410 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 25257 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101062 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110526 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131121 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106657 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108243 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
В Украину прибыла очередная партия угля из ЮАР

В Украину прибыла очередная партия угля из ЮАР

Киев  •  УНН

 • 14840 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украину в порт "Южный" для теплоэлектростанций ДТЭК прибыла очередная партия африканского угля. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ДТЭК.

"Порт "Южный" принял балкер GENCO RAPTOR с 75 тыс. тонн угля из ЮАР. Это уже восьмое судно с импортным антрацитом, который направится на склады теплоэлектростанций ДТЭК для обеспечения стабильного энергоснабжения промышленности и населения Украины. Сейчас порт разгрузил 42 тыс. тонн южноафриканского угля. Весь объем топлива направится на ДТЭК Криворожская ТЭС. Запасы угля на станции 11 декабря составляют 75 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

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В настоящее время Криворожская ТЭС работает двумя блоками и несет нагрузку в 330 МВт, обеспечивая стабильность Днепровского энергоузла.

Напомним, 27 октября в Украину прибыло два балкера с углем из ЮАР и США.

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