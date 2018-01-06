В українських церквах розпочались святкові богослужіння
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. З нагоди Різдва Христового у церквах по всій Україні розпочалися святкові богослужіння, передає УНН.
Раніше, правоохоронці повідомляли, що богослужіння на Святвечір заплановані майже у 14 тисячах церков по всій Україні.
Попередньо участь у святкових богослужіннях з нагоди Різдва Христового візьмуть майже 5 мільйонів громадян.
Передбачалося, що найбільш масові заходи відбудуться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.
Публічну безпеку та порядок біля храмів забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців.
Нагадаємо, 6 січня Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю.
Як повідомляв УНН, Президент привітав українців із Святвечором.