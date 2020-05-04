В українських портах немає інфраструктури, але є 7 податків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Україна має не найкращу портову інфраструктуру, але це не заважає Міністерству інфраструктури встановлювати одні з найвищих у світі тарифів на портові збори, передає УНН із посиланням на ЗМІ.
Портові збори сплачують судновласники за відвідування портів і використання їхньої інфраструктури.
Як повідомляє ЗМІ, існує дві основних моделі портових зборів: англійська, коли платять за утримання порту, та французька, коли оплачують роботу господарюючих суб’єктів.
“Але Україна вигадала власну модель: просто дуже потрібні гроші. В українських портах судновласник має оплатити 7 податків: корабельний, канальний, маяковий, причальний, санітарний, якірний та адміністративний збори. При тому, що інфраструктури в Україні майже немає, а міністерство є”, — підсумовують журналісти.
Портові збори в Україні входять в число найдорожчих у світі та найвищі серед країн Чорноморського басейну.
Раніше українські ЗМІ повідомляли, що міністр інфраструктури Владислав Криклій взяв у помічники експерта з відкатів.
Народний депутат Олександр Дубинський стверджував, що радник міністра Андрій Батищев раніше очолював Укравтодор, де на тендерах в ручному режимі “визначав” переможців та сформував систему відкатів — по 12,5% з кожного підряду.