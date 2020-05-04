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В украинских портах нет инфраструктуры, но есть 7 налогов

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Украина имеет не лучшую портовую инфраструктуру, но это не мешает Министерству инфраструктуры устанавливать одни из самых высоких в мире тарифов на портовые сборы, передает УНН со ссылкой СМИ.

В украинских портах нет инфраструктуры, но есть 7 налогов

Портовые сборы платят судовладельцы за посещение портов и использование их инфраструктуры. Как уточняет СМИ, существует две основных модели портовых сборов: английская, когда платят за содержание порта, и французская, когда оплачивают работу хозяйствующих субъектов.

“Но Украина придумала собственную модель: просто очень нужны деньги. В украинских портах судовладелец должен оплатить 7 налогов: корабельный, канальный, маячный, причальный, санитарный, якорный и административный сборы. При том, что инфраструктуры в Украине почти нет, а министерство есть”, — заключают журналисты.

Портовые сборы в Украине входят в число самых дорогих в мире и являются самыми высокими среди стран Черноморского бассейна.

Ранее украинские СМИ сообщали, что министр инфраструктуры Владислав Криклий взял в помощники эксперта по откатам.

Народный депутат Александр Дубинский утверждал, что советник министра Андрей Батищев ранее возглавлял Укравтодор, где на тендерах в ручном режиме “определял” победителей и сформировал систему откатов — по 12,5% с каждого подряда.

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