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В Україні з’явилася політична партія “Слуга народу”

В Україні з’явилася політична партія “Слуга народу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні офіційно зареєстрували нову політичну партію з назвою “Слуга народу”, передає УНН з посиланням на Міністерство юстиції.

Так, в єдиному державному реєстрі юридичних осіб на сайті Міністерства юстиції України з’явилася юридична особа, найменування якої “Політична партія “Слуга Народу” (ПП “Слуга Народу”).

Згідно з даними реєстру, організаційно-правова форма юридичної особи “Слуга Народу” – політична партія.

Також, згідно з даними ЄДР, керівником політичної партії “Слуга Народу” є Баканов Іван Геннадійович, який, за даними аналітичної системи YouControl, є керівником ТОВ “Квартал 95” з 2013 року.

Водночас, згідно з системою YouControl, раніше “Політична Партія “Слуга Народу”” мала назву “Політична Партія “Партія Рішучих Змін””.

Зазначимо, що адреса реєстрації політичної партії “Слуга Народу”, згідно з ЄДР - 04053, м.Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 77, офіс 728.

Водночас, як зазначається на сайті аналітичної системи YouControl, така сама адреса вказана як місце реєстрації приватного юридичного бюро “Качура Лоєрс”.

Як повідомляв УНН, Київрада пропонує заборонити політичну агітацію в школах.

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