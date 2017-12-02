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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11349 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 25143 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101031 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110513 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131102 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106655 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108242 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В Украине появилась политическая партия "Слуга народа"

В Украине появилась политическая партия "Слуга народа"

Киев  •  УНН

 • 284191 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине официально зарегистрировали новую политическую партию под названием "Слуга народа", передает УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

Так, в едином государственном реестре юридических лиц на сайте Министерства юстиции Украины появилось юридическое лицо, наименование которой “Политическая партия „Слуга народа“ (ПП „Слуга народа“).

Согласно данным реестра, организационно-правовая форма юридического лица „Слуга народа“ — политическая партия.

Также, согласно данным ЕГР, руководителем политической партии „Слуга народа“ является Баканов Иван Геннадьевич, который, по данным аналитической системы YouControl, является руководителем ООО „Квартал 95“ с 2013 года.

В то же время, согласно системе YouControl, ранее „Политическая Партия „Слуга народа““ называлась „Политическая Партия "Партия Решительных перемен”“.

Отметим, что адрес регистрации политической партии “Слуга народа”, согласно ЕГР — 04053, г.Киев, улица Сечевых стрельцов, дом 77, офис 728.

В то же время, как отмечается на сайте аналитической системы YouControl, такой же адрес указан как место регистрации частного юридического бюро “Качура Лоерс”.

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