В Украине появилась политическая партия "Слуга народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине официально зарегистрировали новую политическую партию под названием "Слуга народа", передает УНН со ссылкой на Министерство юстиции.
Так, в едином государственном реестре юридических лиц на сайте Министерства юстиции Украины появилось юридическое лицо, наименование которой “Политическая партия „Слуга народа“ (ПП „Слуга народа“).
Согласно данным реестра, организационно-правовая форма юридического лица „Слуга народа“ — политическая партия.
Также, согласно данным ЕГР, руководителем политической партии „Слуга народа“ является Баканов Иван Геннадьевич, который, по данным аналитической системы YouControl, является руководителем ООО „Квартал 95“ с 2013 года.
В то же время, согласно системе YouControl, ранее „Политическая Партия „Слуга народа““ называлась „Политическая Партия "Партия Решительных перемен”“.
Отметим, что адрес регистрации политической партии “Слуга народа”, согласно ЕГР — 04053, г.Киев, улица Сечевых стрельцов, дом 77, офис 728.
В то же время, как отмечается на сайте аналитической системы YouControl, такой же адрес указан как место регистрации частного юридического бюро “Качура Лоерс”.