В Україні з’явилася нова система контролю якості повітря

"Проект EcoCity - перший в Україні громадський проект моніторингу якості повітря, за кордоном їх називають "Citizens Science". Хоч аналогічні проекти існують вже доволі давно у розвинених країнах - ЄС, КНР та США, проте вони не аналізують повітря за стількома параметрами як EcoCity. Наша команда першою надала дані про якість повітря в Україні всесвітньому сайту моніторингу, таким чином пуста мапа України наповнилась там показниками якості повітря.

Така мережа станцій EcoCity дозволяє аналізувати забрудненість повітря у містах України та інформувати населення на нашій мапі, щоб застерегти його від шкідливого впливу забрудненого повітря на здоров’я. Нашим даним довіряють і використовують у різних інтернет-ресурсах, додатках та чат-ботах, зокрема у Saveecobot.

За допомогою нашої команди, громадськості та громадських організацій наша мережа станцій постійно збільшується. Загалом ми виготовили більше 450 станцій моніторингу, 250 з яких щодня надають інформацію про стан повітря в Україні. Ми відкриті і для бізнесу, який має на меті інформувати населення про стан та якість повітря", - розповіли засновники проекту.

Нагадаємо, однією з причин брудного повітря у Києві називають горіння сухостою в околицях міста, а також відсутність екологічних паспортів у будівель та інфраструктурних об’єктів.

"Спільні програми у рамках Київської агломерації, наприклад, відкриття ферм з виробництва біодобрив на базі сухостою - суттєво мінімізують цей фактор забруднення повітря. Також необхідний жорсткий контроль за шкідливими викидами підприємств, що знаходяться у межах міста. До того ж, у нас все ще немає екологічних паспортів для всіх будівельних і інфраструктурних проектів", - розповіла кандидатка у мери столиці Діана Гранцева.