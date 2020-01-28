В Україні з'явилася нова поштова марка до 200-річчя з відкриття Антарктиди

"Сьогодні ми відзначаємо не просто 200 років відкриття Антарктиди, а й рівно 200 років, як цей континент побачили українці. Адже заступником командира першої експедиції, що підійшла до берегів Антарктиди, був українець Іван Завадовський. Це відбулося якраз 28 січня 1820 року. Ми були, є і будемо однією з передових націй, які забезпечують науково-технічний прогрес людства. Наразі Україна є членом “елітного клубу”, однією із лише 30 країн, що утримують науково-дослідні станції в Антарктиді", – пояснив перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович.

Поштову марку "200 років з часу відкриття Антарктиди" виготовлено накладом 130 тис примірників. До неї випущено конверт "Перший день", поштову картку та виготовлено спеціальний поштовий штемпель.

Зазначається, що на марці зображений субантарктичний пінгвін, а на марковому аркуші також є фото станції "Академік Вернадський". У дизайні використані фото учасників антарктичних експедицій Юрія Шепети та Дениса Пишняка.

Після церемонії спецпогашення пам’ятний конверт із маркою та відбитком спеціального штемпеля було передано керівнику майбутньої 25-ї Української антарктичної експедиції Юрію Отрубі. Він відвезе артефакт на станцію "Академік Вернадський" наприкінці березня, коли разом з командою полярників вирушить туди в річну зимівку.

"Хоч ми і живемо в часи цифрового спілкування, але є ті віддалені і майже недосяжні місця, звідки завжди приємно отримати листівку. Особливо за 15 тисяч кілометрів, з далекої Антарктиди, де є спеціальне відділення “Укрпошти”. Цей конверт із маркою спецпогашення, який я особисто доставлю на “Вернадського”, поповнить колекцію пам’ятних речей нашої станції", – розказав Юрій Отруба.

Українська станція "Академік Вернадський" вже двічі була зображена на поштових марках України:

1996 р. – на поштовій марці "Перша українська антарктична експедиція";

2009 р. – на зчіпці з двох марок "Збереження полярних регіонів та льодовиків".

Нагадаємо, у Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні введуть в обіг поштову марку, присвячену захисникам Донецького аеропорту у 2014-2015 роках.