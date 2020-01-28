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В Украине появилась новая почтовая марка к 200-летию со дня открытия Антарктиды

Киев • УНН

 • 11159 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине ввели в обращение новую антарктическую почтовую марку - "200 лет со времени открытия Антарктиды". Отмечается, что в конце марта марка отправится на украинском антарктическую станцию "Академик Вернадский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на МОН.

В Украине появилась новая почтовая марка к 200-летию со дня открытия Антарктиды

"Сегодня мы отмечаем не просто 200 лет открытия Антарктиды, но и ровно 200 лет, как этот континент увидели украинцы. Ведь заместителем командира первой экспедиции, подошла к берегам Антарктиды, был украинец Иван Завадовский. Это произошло как раз 28 января 1820 года. Мы были, есть и будем одной из передовых наций, обеспечивающих научно-технический прогресс человечества. Сейчас Украина является членом "элитного клуба", одной из только 30 стран, содержат научно-исследовательские станции в Антарктиде", - пояснил первый заместитель Министра образования и науки Юрий Полюхович.

Почтовую марку "200 лет со времени открытия Антарктиды" изготовлен тиражом 130 тыс экземпляров. К ней выпущен конверт "Первый день", почтовую карточку и изготовлен специальный почтовый штемпель.

Отмечается, что на марке изображен субантарктический пингвин, а на Марка листа также фото станции "Академик Вернадский". В дизайне использованы фото участников антарктических экспедиций Юрия Шепеты и Дениса Пишняк.

После церемонии спецпогашения памятный конверт с маркой и отпечатком специального штемпеля были переданы руководителю будущей 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий отрубей. Он отвезет артефакт на станцию "Академик Вернадский" в конце марта, когда вместе с командой полярников отправится туда в летнюю зимивку.

"Хотя мы и живем во времена цифровой общения, но есть те отдаленные и почти недосягаемые места, откуда всегда приятно получить открытку. Особенно за 15000 километров, из далекой Антарктиды, где есть специальное отделение" Укрпочты ". Этот конверт с маркой спецпогашения, который я лично доставлю на "Вернадского" пополнит коллекцию памятных вещей нашей станции", - рассказал Юрий Отруба.

Украинская станция "Академик Вернадский" уже дважды была изображена на почтовых марках Украины:

1996 - на почтовой марке "Первая Украинская антарктическая экспедиция";

2009 - на сцепке из двух марок "Сохранение полярных регионов и ледников".

Напомним, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне введут в обращение почтовую марку, посвященную защитникам Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.

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