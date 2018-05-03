В Україні зростає захворюваність на кір - МОЗ

За інформацією МОЗ, найбільша кількість хворих спостерігається в областях з найнижчими показниками імунізації.



"Так, у Івано-Франківській області з початку року захворіли 2034 людини (627 дорослих і 1407 дітей), в той час заходами посиленої імунізації охоплено 60,6% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини КПК, та 51,4% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу КПК. У Закарпатській області захворіли 1987 людей (403 дорослих і 1584 дітей), а заходами посиленої імунізації тут охоплено 52,1% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини КПК, та 62,5% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу КПК", - повідомляють у Центрі.



Водночас, найнижчі показники захворюваності у Луганській області.



"З початку року захворіло 4 людей (2 дорослих і 2 дитини), заходами посиленої імунізації охоплено 98% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини КПК, та 94,9% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу КПК", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що з початку року на кір захворіли 12 828 людей – 5 140 дорослих і 7 688 дітей. За цей час від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.



Як повідомляв УНН, протягом тижня 17-24 квітня на кір захворіли 1070 людей.



