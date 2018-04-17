В Україні зросло поголів'я птиці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на 1 квітня 2018 року поголів'я великої рогатої худоби становило майже 3,86 млн голів. Про це повідомили в Державній службі статистики, передає УНН.
Проти 2017 року поголів’я скоротилося на 4,5%. У березні поголів’я свиней зменшилося на 8,1% — до 6,135 млн голів, овець та кіз — на 4,1%, до 1,516 млн голів. При цьому зросло поголів’я птиці на 1,2%, до 197,557 млн голів.
“Курятина — найпопулярніший м’ясний продукт в Україні, і вкрай важливо стримати ціни на внутрішньому ринку. З початку року курятина демонструє позитивну динаміку. Ціни не тільки стабілізувалися, а і б’ють рекорди зі спаду на фоні інших видів м’яса”, — повідомив економічний експерт Павло Мороз.
Багато в чому це заслуга державних програм підтримки тваринників, впевнений він.
“У 2017 році МВФ запропонував Україні запустити механізм дотацій замість спецрежиму пільгового оподаткування. Було запропоновано видавати дотацію агрокомпаній залежно від суми сплачених податків.
У структурі тваринництва птахівники займають більше половини ринку, відповідно, і дотації вони отримали хороші. Це дозволило їм повернути гроші в оборот, наростити поголів’я і стабілізувати ціни на внутрішньому ринку. У сфері великої рогатої худоби справи йдуть гірше.
Виділені дотації не так ефективно відбилися на виробника, оскільки основний обсяг дотацій тваринники повинні були отримати в другій половині року, з огляду на наявність сезонності в їх виробництві. У зв’язку зі скасуванням програми дотацій зразка 2017 року, тваринники не отримали очікувані суми дотацій за 2 місяці. Що стосується програм дотацій 2018 року, то швидкого ефекту не варто очікувати через тривалу окупність виробництва. Від цього і різкий скачок цін на продукцію, незважаючи на держпідтримку”, - пояснив П.Мороз.
Нагадаємо, Марокко відкрило ринок для української курятини.