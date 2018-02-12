В Україні зросла вартість реєстрації партії майже на 23 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У цьому році в Україні вартість адміністративного збору за реєстрацію політичної партії становить 246,7 тис. грн, що на 10% або 22,7 тис. грн більше, ніж у 2017 році. Про це повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України у відповіді на запит УНН.
За інформацію прес-служби Мін’юсту, за державну реєстрацію політичної партії справляється адміністративний збір відповідно до законодавства на рівні 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
“Розмір адміністративного збору у 2017 році становив 224000 гривень, у 2018 році справляється у розмірі 246680 гривень”, — йдеться у повідомленні відомства.
У Мін’юсті додали, що станом на сьогодні зареєстровано 353 політичних партій.
Як повідомляв УНН, у період з липня 2016 року по вересень 2017 року парламентські партії України витратили більше 400 млн грн державних коштів.