В Україні зросла мінімальна заробітна плата

Згідно з документом, у 2021 році мінімальну заробітну плату з січня 2021 року встановлено на рівні 6000 грн на місяць, проти 5000 грн у минулому році, у погодинному розмірі – 36,11 грн за годину проти 29,2 грн у 2020-му.

Чергове підвищення мінімальної зарплатні у 2021 році заплановане лише з 1 грудня – до 6500 грн на місяць та до 39,12 грн за годину.

Додамо, що з 1 січня буде зростання заробітних плат освітян на 20%, а у порівнянні з 1 квітня 2020-го року, станом на 1 грудня 2021 року, буде в цілому зростання на 30%.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, середнє значення прийнятного для українців рівня заробітної плати становить понад 20 тис. грн.

Як повідомляв УНН, в Україні 1 січня 2021 року прожитковий мінімум залишився на рівні грудня 2020-го, підвищення слід очікувати лише з липня.