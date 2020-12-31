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В Украине выросла минимальная заработная плата

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине с 1 января 2021 минимальная заработная плата выросла на 1000 грн. Об этом со ссылкой на статью 8 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021", информирует УНН.

В Украине выросла минимальная заработная плата

Согласно документу, в 2021 году минимальную заработную плату с января 2021 года установлен на уровне 6000 грн в месяц, против 5000 грн в прошлом году, в почасовом размере - 36,11 грн за час против 29,2 грн в 2020 году.

Очередное повышение минимальной зарплаты в 2021 году запланировано только с 1 декабря - до 6500 грн в месяц и до 39,12 грн в час.

Добавим, что с 1 января будет рост заработных плат педагогов на 20%, а по сравнению с 1 апреля 2020 года, по состоянию на 1 декабря 2021, будет в целом рост на 30%.

Напомним, согласно результатам опроса, среднее значение приемлемой для украинцев уровня заработной платы составляет более 20 тыс. грн.

Как сообщал УНН, в Украине 1 января 2021 прожиточный минимум остался на уровне декабря 2020-му, повышение следует ожидать лишь с июля.

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