В Україні зменшується кількість переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Україні зменшилась кількість переселенців з Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"Станом на 6 серпня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 516 237 переселенців з окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим", - сказано у повідомлені.
Додамо, що станом на кінець минулого місяця було обліковано 1 517 320 переселенців.
Нагадаємо, уряд вдосконалив систему призначення соціальної допомоги переселенцям.
Хорватія виділила 210 тисяч хорватських крон (приблизно 33 тисячі доларів – ред.) для реабілітації українських дітей, постраждалих від війни, та дітей з кримськотатарських родин.