В Украине уменьшается количество переселенцев

"По состоянию на 6 августа 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1516237 переселенцев из оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Добавим, что по состоянию на конец прошлого месяца было учтено 1517320 переселенцев.

Напомним, правительство усовершенствовал систему назначения социальной помощи переселенцам.

Хорватия выделила 210 000 хорватских крон (примерно 33 000 долларов - ред.) для реабилитации украинских детей, пострадавших от войны, и детей с крымскотатарских семей.