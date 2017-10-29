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В Україні зменшилася кількість квартирних крадіжок на 11% - поліція

В Україні зменшилася кількість квартирних крадіжок на 11% - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Україні протягом січня-вересня 2017 року було вчинено 20 тис. 343 квартирних крадіжки, що на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Національній поліції України у відповіді на інформаційний запит УНН.

За інформацією Нацполіції, за дев’ять місяців зареєстровано 20 тис. 343 квартирних крадіжки, з яких було розкрито 6624 злочини.

Зокрема, у Києві кількість грабежів помешкань зменшилася за цей період на 35,4% - до 4123, Одеській області – на 37,5% - до 955, Вінницькій – на 25,7% - до 443, Івано-Франківській – на 23,1% - до 343, Дніпропетровській – на 19,9% - до 1619, Донецькій – на 15,2% - до 768, Луганській – на 7,3% - до 227 правопорушень тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У поліції охорони назвали райони Києва, де найчастіше грабують квартири

Водночас, у січні-вересні цього року у деяких областях зафіксоване збільшення квартирних крадіжок.

Наприклад, у Чернігівській області кількість таких правопорушень зросла майже утричі – з 491 минулого року до 1436 правопорушень цього року, Миколаївській – на 66% - з 191 до 318 випадків цього року, Хмельницькій – на 38,6% - з 396 до 549 правопорушень, Черкаській області – на 9,4% - з 307 минулого року до 336 у цьому році.

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