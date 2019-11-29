В Україні зібрали рекордний врожай соняшника
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україні зібрали рекордний врожай соняшника - 14,6 млн тонн. Про це міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Статистика дня. Соняшник. Рекорд. Зібрано 14,6 млн т з площі 5,85 млн га, або 99% до прогнозу при середній врожайності 2,51 т/га", - написав Милованов.
Також він додав, що минулого року врожайність соняшника була 2,28 тонн з гектару.
Нагадаємо, раніше Тимофій Милованов писав, що врожай соняшника очікують на рівні минулого року.
Також Милованов розповів про зменшення врожаю овочів цього року.