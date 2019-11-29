В Украине собрали рекордный урожай подсолнечника
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Украине собрали рекордный урожай подсолнечника - 14,6 млн тонн. Об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Статистика дня. Подсолнечник. Рекорд. Собрано 14,6 млн т с площади 5,85 млн га, или 99% к прогнозу при средней урожайности 2,51 т/га", - написал Милованов.
Также он добавил, что в прошлом году урожайность подсолнечника была 2,28 тонн с гектара.
Напомним, ранее Тимофей Милованов писал, что урожай подсолнечника ожидается на уровне прошлого года.
Также Милованов рассказал об уменьшении урожая овощей в этом году.