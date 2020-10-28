В Україні жодна з областей не готова до послаблення карантину – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на 28 жовтня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найвищий показник захворюваності: у Чернівецькій області - 409,1 випадків на 100 тис. населення (+), у Хмельницькій - 378,7 (+) та у Житомирській - 356,7 (+) областях.
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 87,9 (+), у Вінницькій - 120,3 (+) та у Херсонській - 131,1 (+) областях.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 28 жовтня зафіксовано вже 363 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - майже 7,5 тисяч.
Як раніше повідомлялося в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.