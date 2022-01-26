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Шахед-136

В Україні збільшили кількість студентів, яким платитимуть стипендії

В Україні збільшили кількість студентів, яким платитимуть стипендії

Київ • УНН

 • 23834 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку призначення та виплати стипендій у вишах, збільшивши кількість їх одержувачів до 40-45%. Рішення ухвалено на засіданні уряду 26 січня, повідомляє УНН із посиланням на МОН.

Деталі

Як зазначили, вчена або педагогічна рада закладу освіти визначає однаковий для факультетів, навчально-наукових інститутів (відділень), курсів і спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) ліміт студентів, яким буде призначено стипендію за результатами семестрового контролю.

Відтепер цей показник встановлюватимуть в діапазоні від 40 до 45% фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним або регіональним замовленням (раніше показник становив 35-40%).

"Документ внормує положення порядку призначення та виплати стипендій, яке було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року №882 "Питання стипендіального забезпечення", — ідеться у повідомленні.

Зміни поширюються на стипендії в закладах фахової передвищої, вищої освіти та наукових установах.

Нагадаємо

В Україні за придбану курсову планують позбавляти стипендії чи відраховувати з вишу.

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