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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69255 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Аж до позбавлення стипендії чи відрахування: за продаж курсових планують ввести покарання

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Верховна Рада у вівторок ухвалила у першому читанні зміни до закону “Про освіту” щодо встановлення відповідальності за передачу академічних творів із порушенням принципів академічної доброчесності (№ 5461), пише УНН.

Проект закону за основу підтримали 250 народних депутатів.

Деталі

Автори законопроекту зазначають, що особливо гострою проблемою у сфері академічної доброчесності є написання академічних творів на замовлення. Ввівши у пошуковому запиті слова "написання дисертацій/курсових/докторської", одразу можна виявити сотні тисяч веб-сторінок із пропозиціями придбати будь-який академічний твір - від реферату до докторської дисертації, вказують ініціатори змін до законодавства.

Тож, законопроект розроблено з метою встановлення академічної відповідальності за передачу академічного твору третій особі для подальшого використання цією особою як автором. Це дозволить більш ефективно протидіяти академічній недоброчесності, зокрема, практиці продажу академічних творів, вказують розробники проекту документа.

Якщо проаналізувати закон "Про освіту", то санкції за порушення академічної доброчесності для здобувачів освіти такі:

  • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
  • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
  • відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
  • позбавлення академічної стипендії;
  • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

Також пропонується визначити поняття "академічний твір" як "твір, що містить результати наукових досліджень, науково-методичної, мистецької, навчальної або іншої творчої діяльності, який використовуватися для підтвердження результатів навчання та/або присвоєння освітніх кваліфікацій, наукових ступенів та/або вчених звань, а також в інших випадках, визначених законодавством та закладом освіти або науковою установою".

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