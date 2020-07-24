В Україні завершується проект ліквідації могильника радіоактивних відходів на Кіровоградщині

"За підтримки Трастового фонду НАТО завершується проект із вилучення радіоактивних відходів із об’єкта "Цибулеве", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що могильник "історичних" радіоактивних відходів розташований на території військової частини Міністерства оборони України, в смт Цибулеве Кіровоградської області.

"Ліквідація могильника "історичних" радіоактивних відходів "Цибулеве" – це вже другий проект, який успішно реалізовується за підтримки нашого міжнародного партнера – НАТО. Сподіваємося, що проекти посилення радіаційної безпеки, яка є важливою складовою екологічної безпеки України, будуть і в майбутньому знаходити необхідну підтримку", – сказав голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник.

Зазначається, що у травні 2019 року відбулося підписання Контрактної угоди Агенцією НАТО з підтримки та постачання з переможцем відкритого міжнародного тендеру – ТОВ "НТ-Інжиніринг", яке було визначено Виконавцем проекту.

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"За час реалізації проекту виконавцем було проведено детальне обстеження могильника, розроблено та погоджено з Державною інспекцією ядерного регулювання України Технічне рішення по вилученню "історичних" РАВ та переміщенню їх на безпечне зберігання та захоронення. Також, було проведено необхідні підготовчі роботи на майданчику могильника та мобілізовано необхідні ресурси", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що у лютому 2020 року "Об’єднання "Радон" підтвердило готовність робочого майданчику почати вилучення радіоактивних відходів.

"Роботи з вилучення РАВ було розпочато у березні поточного року. Вилучення всіх "історичних" радіоактивних відходів із об’єкта "Цибулеве" було завершено у квітні цього року. Основну частину "історичних" РАВ було упаковано в спеціально розроблені Виконавцем контейнери та розміщено на окремому майданчику, а низькоактивні РАВ - передано на захоронення у сховище траншейного типу, що знаходиться на території пункту захоронення радіоактивних відходів "Буряківка", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що після звільнення майданчика було проведене радіаційно-дозиметричне обстеження, і всі показники перебувають в межах фонових значень.

"Заплановано, що до 20 серпня буде завершено усі роботи із реабілітації майданчика на об’єкті "Цибулеве", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, проект НАТО та України з ліквідації військового могильника радіовідходів у селі Цибулеве почався у вересні 2018 року.