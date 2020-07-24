В Украине завершается проект ликвидации могильника радиоактивных отходов в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Завершается проект по изъятию "исторических" радиоактивных отходов с объекта "Цибулево", который Украина реализовала совместно с НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
"При поддержке трастового фонда НАТО завершается проект по извлечению радиоактивных отходов с объекта "Цибулево", - говорится в сообщении.
Указано, что могильник "исторических" радиоактивных отходов расположен на территории воинской части Министерства обороны Украины, в пгт Цибулево Кировоградской области.
"Ликвидация могильника "исторических" радиоактивных отходов "Цибулево" - это уже второй проект, который успешно реализуется при поддержке нашего международного партнера - НАТО. Надеемся, что проекты усиления радиационной безопасности, которая является важной составляющей экологической безопасности Украины, будут и в будущем находить необходимую поддержку", - сказал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник.
Отмечается, что в мае 2019 года состоялось подписание контрактного соглашения Агентством НАТО по поддержке и поставки с победителем открытого международного тендера - ООО "НТ-Инжиниринг", которое было определено Исполнителем проекта.
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"За время реализации проекта исполнителем было проведено детальное обследование могильника, разработано и согласовано с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины Техническое решение по изъятию "исторических" РАО и перемещению их на безопасное хранение и захоронение. Также, были проведены необходимые подготовительные работы на площадке могильника и мобилизовано необходимые ресурсы", - указано в сообщении.
Отмечается, что в феврале 2020 года "Объединение "Радон" подтвердило готовность рабочей площадки начать изъятие радиоактивных отходов.
"Работы по извлечению РАО было начато в марте текущего года. Изъятие всех "исторических" радиоактивных отходов с объекта "Цибулево" было завершено в апреле этого года. Основную часть "исторических" РАО было упаковано в специально разработанные Исполнителем контейнеры и размещены на отдельной площадке, а низкоактивные РАО - переданы на захоронение в хранилище траншейного типа, которое находится на территории пункта захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что после освобождения площадки было проведено радиационно-дозиметрическое обследование, и все показатели находятся в пределах фоновых значений.
"Планируется, что до 20 августа будет завершены все работы по реабилитации площадки на объекте "Цибулево", - указано в сообщении.
Напомним, проект НАТО и Украины по ликвидации военного могильника радиоотходов в селе Цибулево начался в сентябре 2018 года.