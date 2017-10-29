В Україні завершились вибори в ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні відбулись вибори у 201 об'єднаній територіальній громаді, передає УНН.
Виборчі дільниці розпочали роботу о 8.00, а завершили роботу о 20.00.
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Як повідомляв УНН, вибори охоплюють усі області України: Вінницьку – 9 ОТГ, Волинську – 19, Дніпропетровську – 19, Донецьку – 2, Житомирську – 13, Закарпатську – 1, Запорізьку – 10, Івано-Франківську – 8, Київську – 4, Кіровоградську – 6, Луганську – 4, Львівську – 8, Миколаївську – 1, Одеську – 11, Полтавську – 12, Рівненську – 5, Сумську – 9, Тернопільську – 4, Харківську – 7, Херсонську – 10, Хмельницьку – 7, Черкаську – 14, Чернівецьку – 4, Чернігівську – 14.
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За інформацією ЦВК, у зазначених виборах мали змогу взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4% усіх виборців України.