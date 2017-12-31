В Україні затримали громадян Молдови та Угорщини, яких розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Прикордонники Сумського та Чопського загонів за базою даних Інтерополу минулої доби затримали розшукуваних громадян Молдови та Угорщини, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Так, учора в пункті пропуску “Катеринівка” відбулося спрацювання бази даних стосовно громадянина Молдови. Чоловіка розшукували правоохоронні органи Німеччини з метою арешту за крадіжку.
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А в пункті пропуску “Ужгород” прикордонники виявили за базою даних Інтерполу громадянина Угорщини. Його розшукували правоохоронці Угорщини з метою арешту за підробку документів.
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Про виявлених правопорушників поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Затриманих передано співробітникам Національної поліції.