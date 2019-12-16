В Україні засудженим дозволили користуватися Інтернетом в камерах

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністерство юстиції України 10 грудня затвердило наказ, відповідно до якого засудженим дозволено користуватися Інтернетом не лише в інтернет-класах, а і у камерах. Про це йдеться у тексті наказу, передає УНН.