В Україні засудженим дозволили користуватися Інтернетом в камерах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністерство юстиції України 10 грудня затвердило наказ, відповідно до якого засудженим дозволено користуватися Інтернетом не лише в інтернет-класах, а і у камерах. Про це йдеться у тексті наказу, передає УНН.
“Для надання засудженим можливості користуватися послугою доступу до Інтернету та відправляти онлайн-звернення допускається використання спеціалізованих технічних пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, у тому числі портативних”, — йдеться у тексті наказу.
Окрім того, послуга доступу до Інтернету, користування засобами IP-телефонії та використання засобів відеозв’язку через Інтернет надається засудженим у приміщенні інтернет-класу.
“За наявності технічної можливості послуга доступу до Інтернету та відправлення онлайн-звернень за допомогою технічного пристрою надається засудженим безпосередньо у відділеннях соціально-психологічної служби”, — йдеться у тексті наказу.
Також, у структурних дільницях установ, де передбачено тримання засуджених у приміщеннях камерного типу, для надання засудженим доступу до Інтернету, користування засобами IP-телефонії та використання засобів відеозв’язку через Інтернет у відокремлених приміщеннях обладнуються ізольовані робочі місця.
“За наявності технічної можливості послуга доступу до Інтернету та відправлення онлайн-звернень за допомогою технічного пристрою таким засудженим надається безпосередньо в камері. Засуджені, на яких накладено стягнення у виді поміщення у дисциплінарний ізолятор, карцер або переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери), за наявності технічної можливості можуть відправляти онлайн-звернення за допомогою технічного пристрою”, — йдеться у тексті наказу.
Додамо, що наказ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, за інформацією Кабміну Міністерство юстиції України впроваджує онлайн скаргу для засуджених, аби створити умови для реалізації прав громадян.