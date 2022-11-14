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В Україні зареєстровано понад мільйон хворих на цукровий діабет - МОЗ

В Україні зареєстровано понад мільйон хворих на цукровий діабет - МОЗ

Київ • УНН

 • 598470 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні зареєстровано понад 1 млн хворих на цукровий діабет. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, інформує УНН.

Цитата

«В Україні зареєстровано понад 1 млн хворих на цукровий діабет і близько 200 тис. пацієнтів змушені постійно приймати інсулін. 95% людей із цукровим діабетом мають діабет 2-го типу, який можна попередити у 80% випадків», - ідеться у повідомленні.

Довідка

Цукровий діабет – хронічне захворювання викликане нестачею в організмі власного інсуліну: підшлункова залоза не виробляє цей гормон у достатній кількості або організм не може його ефективно використовувати.

Для діагностики цукрового діабету найбільш інформативним методом є визначення рівня глюкози в капілярній крові (береться з пальця) або венозної (береться з вени) протягом дня, або, що більш надійно, визначення рівня глюкози натще (не їсти мінімум 10 годин перед дослідженням). Нормальний рівень глюкози в крові коливається від 3,3 до 6,7 ммоль/л.

Основні симптоми діабету:

  • посилене виділення сечі, яке викликається підвищенням її осмотичного тиску через наявність в сечі розчиненої глюкози (глюкози в сечі людини при відсутності патологій бути не може).
  • невтолима постійна спрага, зумовлена істотними втратами з сечею води, а також збільшенням осмотичного тиску крові.
  • невгамовний постійний голод. Цей симптом викликається супроводжуючим діабет порушенням обміну речовин, а точніше – нездатністю клітин поглинати, а також переробляти глюкозу без інсуліну.
  • виражене схуднення, особливо характерне для діабету 1-го типу. Це типовий симптом, що з’являється, незважаючи на наявність у хворих підвищеного апетиту. Схуднення, а нерідко навіть виснаження хворих свідчить про підвищений катаболізм жирів, а також білків через виключення глюкози з енергетичного обміну клітин хворого.

Доповнення

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що ще влітку розпочався черговий етап медичної реформи, у межах якого, зокрема, буде змінено підходи до лікування інсультів.

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