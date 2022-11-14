В Украине зарегистрировано более миллиона больных сахарным диабетом - Минздрав

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«В Украине зарегистрировано более 1 млн больных сахарным диабетом и около 200 тыс. пациентов вынуждены постоянно принимать инсулин. 95% людей с сахарным диабетом имеют диабет 2-го типа, который можно предупредить в 80% случаев», - говорится в сообщении.

Справка

Сахарный диабет – хроническое заболевание вызвано недостатком в организме собственного инсулина: поджелудочная железа не вырабатывает этот гормон в достаточном количестве или организм не может его эффективно использовать.

Для диагностики сахарного диабета наиболее информативным методом является определение уровня глюкозы в капиллярной крови (берется из пальца) или венозной (берется из вены) в течение дня, или, что более надежно, определение уровня глюкозы натощак (не есть минимум 10 часов перед исследованием). Обычный уровень глюкозы в крови колеблется от 3,3 до 6,7 ммоль/л.

Основные симптомы диабета:



усиленное выделение мочи, вызываемое повышением ее осмотического давления из-за наличия в моче растворенной глюкозы (глюкозы в моче человека при отсутствии патологий быть не может).



неутолимая постоянная жажда, обусловленная существенными потерями с мочой воды, а также увеличением осмотического давления крови.



неуемный постоянный голод. Этот симптом вызывается сопровождающим диабетом нарушением обмена веществ, а точнее – неспособностью клеток поглощать, а также перерабатывать глюкозу без инсулина.



выраженное похудение, особенно характерное для диабета 1-го типа. Это типичный симптом, который появляется, несмотря на наличие у больных повышенного аппетита. Похудение, а нередко даже истощение больных свидетельствует о повышенном катаболизме жиров, а также белков из-за исключения глюкозы из энергетического обмена клеток больного.



Дополнение

В Министерстве здравоохранения сообщили, что еще летом начался очередной этап медицинской реформы, в рамках которого, в частности, будут изменены подходы к лечению инсультов.