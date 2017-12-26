В Україні зареєстрована рекордна кількість отруєнь
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні рекордно зросла кількість харчових отруєнь через мораторій на перевірки бізнесу. Про це йдеться у звіті Рахункової палати щодо роботи Держпродспоживслужби, передає УНН.
“Внаслідок обмеження контрольно-наглядових функцій Держпродспоживслужби за 2016 рік і I півріччя 2017 року в Україні зареєстровано найбільшу за останні 15 років кількість спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань і найвищу кількість постраждалих, зокрема серед дітей”, — йдеться у повідомленні.
Крім того зазначається, що зросла кількість випадків захворювання на ботулізм, а також отруєнь фальсифікованим алкоголем.
Як повідомляв УНН, мораторій на перевірки бізнесу в Україні діє з 2014 року. За цей час відбулося значне погіршення ситуації на споживчому ринку країни.
На мораторій скаржаться також у Мінприроди. Вони не можуть перевірити підприємства, які працюють з токсичними відходами. Як наслідок, у регіонах із небезпечними відходами отруюються діти, а регулятор не може цьому завадити. За оцінкою експертів, на ринку утилізації токсичних відходів близько 90% підприємств займаються псевдодіяльністю, але перевірити їх нікому.
Водночас, Верховна Рада продовжила мораторій до 2019 року, а Кабмін ще більше послабив контроль за небезпечними підприємствами.