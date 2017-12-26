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В Украине зарегистрировано рекордное количество отравлений

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украине рекордно выросло количество пищевых отравлений из-за моратория на проверки бизнеса. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о работе Госпродпотребслужбы, передает УНН.

В Украине зарегистрировано рекордное количество отравлений

"В результате ограничения контрольно-надзорных функций Держпродспоживслужбы за 2016 и I полугодие 2017 года в Украине зарегистрировано наибольшее за последние 15 лет количество вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний и наиболее высокое количество пострадавших, в том числе среди детей", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что возросло количество случаев заболевания ботулизмом, а также отравлений фальсифицированным алкоголем.

Как сообщал УНН, мораторий на проверки бизнеса в Украине действует с 2014 года. За это время произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны.

На мораторий жалуются также в Минприроды. Они не могут проверить предприятия, которые работают с токсичными отходами. Как следствие, в регионах с опасными отходами отравляются дети, а регулятор не может этому помешать. По оценке экспертов, на рынке утилизации токсичных отходов около 90% предприятий занимаются псевдодияльнистю, но проверить их некому.

В то же время, Верховная Рада продлила мораторий до 2019 года, а Кабмин еще больше ослабил контроль за опасными предприятиями.

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