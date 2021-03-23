В Україні заповнено вже понад 50% ліжок з киснем, проте є регіони, де ситуація напружена - МОЗ

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“Середня заповненість ліжок з киснем в цілому по країні складає зараз 55%. Є регіони, де ця заповненість викликає в нас велике занепокоєння та велику напругу. Це місто Київ, де цифри більше ніж 70% ліжок заповнених з киснем...”, — розповів Степанов.

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За його словами, залишається напружена ситуація на Західній Україні, Закарпатській області, Івано-Франківській області.

“Також напружена ситуація у Вінницькій області, Миколаївській області, Львівській області. До речі Львівська область по нашим показниках перейшла до „червоного“ рівня епіднебезпеки...”, — сказав міністр.

Також він розповів, що значно зросла кількість нових випадків коронавірусної хворобу COVID-19.

“Позаминулого тижня ми зафіксували 60 748 випадків, а на минулому тижні вже захворіло 86 708 людей. Ви бачите, що майже на 26 тисяч громадян більше захворіло, і це тільки за один тиждень. Також збільшилась кількість людей, які перебувають на лікарняному ліжку. Станом на ранок понеділка в наших лікарнях перебувало 36 600 людей хворих на COVID-19, або з підозрою... Це всі люди, які потребують саме лікування в умовах стаціонару”, — розповів Степанов.

Окрім того, він зауважив, що зростала кількість летальних випадків.

“За минулий тиждень було зафіксовано 1665 летальних випадків, і це на 300 летальних випадків більше ніж було на позаминулому тижні”, — додав він.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, — 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора — 2,5 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 333.