В Украине заполнено уже более 50% коек с кислородом, но есть регионы, где ситуация напряженная - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине средняя заполненность коек с кислородом составляет сейчас 55%. Однако есть регионы, где заполняемость вызывает большое беспокойство и напряжение. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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“Средняя заполняемость коек с кислородом в целом по стране составляет сейчас 55%. Есть регионы, где эта заполненность вызывает у нас большое беспокойство и большое напряжение. Это Киев, где цифры более 70% коек заполненных с кислородом...”, — рассказал Степанов.
Детали
По его словам, остается напряженная ситуация на Западной Украине, Закарпатской области, Ивано-Франковской области.
“Также напряженная ситуация в Винницкой области, Николаевской области, Львовской области. Кстати Львовская область по нашим показателям перешла к „красному“ уровня епидопасности...”, — сказал министр.
Также он рассказал, что значительно возросло количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
“На позапрошлой неделе мы зафиксировали 60 748 случаев, а на прошлой неделе уже заболели 86 708 человек. Вы видите, что почти на 26 тысяч граждан больше заболело, и это только за одну неделю. Также увеличилось количество людей, которые находятся на больничной койке. По состоянию на утро понедельника в наших больницах находилось 36 600 человек больных COVID-19, или с подозрением... Это все люди, которые нуждаются именно лечения в условиях стационара”, — рассказал Степанов.
Кроме того, он отметил, что росло число летальных случаев.
“За прошедшую неделю было зафиксировано 1 665 летальных исходов, и это на 300 летальных случаев больше, чем было на позапрошлой неделе”, — добавил он.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,565 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 марта, — 11,5 тысячи, резкий скачок по сравнению с днем ранее. При этом прирост госпитализированных за сутки меньше, чем вчера — 2,5 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки — 333.