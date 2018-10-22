В Україні заборонили один з препаратів для лікування Паркінсона
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Юмекс", яким лікують хворобу Паркінсона. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Юмекс", таблетки по 5 мг № 50, серії 7V001, угорського виробництва у зв'язку з відкликанням препарату українською компанією", - йдеться у повідомлені.
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Усі аптеки мають невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність всіх серій лікарського засобу та вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику) та повідомити територіальний орган Держлікслужби про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження.
Довідка УНН: "Юмекс" використовується для лікування хвороби Паркінсона або симптоматичного паркінсонізму.
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Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Клопідогрель".