В Україні заборонили один з препаратів для лікування Паркінсона

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Юмекс", яким лікують хворобу Паркінсона. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.