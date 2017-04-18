В Україні з початку року сталася 261 ДТП за участю патрульних автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. З початку 2017 року в Україні сталася 261 дорожньо-транспортна пригода за участю службових автомобілів патрульної поліції. Про це повідомили у Департаменті патрульної поліції Національної поліції України у відповіді на інформаційний запит УНН.
Як повідомили у Департаменті патрульної поліцїі, протягом 2016 року зареєстровано 655 дорожньо-транспортних пригод за участю службових автомобілів.
“З початку 2017 року таких ДТП в управліннях патрульної поліції Департаменту патрульної поліції разом з Управлінням патрульної поліції у місті Києві зареєстровано — 261”, — зазначили у відомстві.
За інформацією поліції, на сьогодні загалом по Україні задіяні до патрулювання 1038 автомобілів патрульної поліції.
Нагадаємо, начальник управління патрульної поліції у місті Києві Юрій Зозуля розповів, що недобір в столичній патрульній поліції на сьогодні становить 20%.
У Патрульній поліції повідомляли, що розпочато набір 1270 нових патрульних поліцейських у Києві та Одесі.