В Украине с начала года произошло 261 ДТП с участием патрульных автомобилей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37905 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101510 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154828 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115732 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116114 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112319 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104122 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107024 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103526 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153177 просмотра

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В Украине с начала года произошло 261 ДТП с участием патрульных автомобилей

В Украине с начала года произошло 261 ДТП с участием патрульных автомобилей

Киев  •  УНН

 • 18958 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. С начала 2017 года в Украине произошло 261 дорожно-транспортное происшествие с участием служебных автомобилей патрульной полиции. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины в ответе на информационный запрос УНН.

Как сообщили в Департаменте патрульной полиции, за 2016 год зарегистрировано 655 дорожно-транспортных происшествий с участием служебных автомобилей.

“С начала 2017 года таких ДТП в управлениях патрульной полиции Департамента патрульной полиции совместно с Управлением патрульной полиции в городе Киеве зарегистрировано — 261”, — отметили в ведомстве.

По информации полиции, на сегодня в целом по Украине задействованы к патрулированию 1038 автомобилей патрульной полиции.

Напомним, начальник управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля рассказал, что недобор в столичной патрульной полиции на сегодняшний день составляет 20% .

В патрульной полиции сообщали, что начато набор 1270 новых патрульных полицейских в Киеве и Одессе.

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