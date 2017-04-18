В Украине с начала года произошло 261 ДТП с участием патрульных автомобилей

Как сообщили в Департаменте патрульной полиции, за 2016 год зарегистрировано 655 дорожно-транспортных происшествий с участием служебных автомобилей.

“С начала 2017 года таких ДТП в управлениях патрульной полиции Департамента патрульной полиции совместно с Управлением патрульной полиции в городе Киеве зарегистрировано — 261”, — отметили в ведомстве.

По информации полиции, на сегодня в целом по Украине задействованы к патрулированию 1038 автомобилей патрульной полиции.

Напомним, начальник управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля рассказал, что недобор в столичной патрульной полиции на сегодняшний день составляет 20% .

В патрульной полиции сообщали, что начато набор 1270 новых патрульных полицейских в Киеве и Одессе.