В Украине с начала года произошло 261 ДТП с участием патрульных автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. С начала 2017 года в Украине произошло 261 дорожно-транспортное происшествие с участием служебных автомобилей патрульной полиции. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины в ответе на информационный запрос УНН.
Как сообщили в Департаменте патрульной полиции, за 2016 год зарегистрировано 655 дорожно-транспортных происшествий с участием служебных автомобилей.
“С начала 2017 года таких ДТП в управлениях патрульной полиции Департамента патрульной полиции совместно с Управлением патрульной полиции в городе Киеве зарегистрировано — 261”, — отметили в ведомстве.
По информации полиции, на сегодня в целом по Украине задействованы к патрулированию 1038 автомобилей патрульной полиции.
Напомним, начальник управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля рассказал, что недобор в столичной патрульной полиции на сегодняшний день составляет 20% .
В патрульной полиции сообщали, что начато набор 1270 новых патрульных полицейских в Киеве и Одессе.