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В Україні з 2012 року сталося більше 300 спалахів АЧС

Київ • УНН

 • 9594 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні з 2012 року зареєстровано більш ніж 300 спалахів африканської чуми свиней (АЧС). Про це свідчать дані з порталу "АЧС СТОП", що функціонує в рамках проекту технічної допомоги ФАО "Розбудова потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні", передає УНН.

В Україні з 2012 року сталося більше 300 спалахів АЧС

Найбільша кількість випадків АЧС була зафіксована у Полтавській та Одеській областях - по 36. Загалом, з 2012 року, хвороба була виявлена у кожній з областей країни.

Додамо, що перший збудник АЧС було виявлено у 2012 році в селі Комишуватка Запорізької області.

Зазначимо, що поточного року сталося вже близько 140 спалахів хвороби.

Нагадаємо, за останні два роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалахи АЧС.

За словами народного депутата Сергія Тригубенка, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.

Раніше УНН повідомляв, що масштабний спалах АЧС спровокував різке подорожчання м’яса.

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