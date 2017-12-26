В Україні з 2012 року сталося більше 300 спалахів АЧС

КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні з 2012 року зареєстровано більш ніж 300 спалахів африканської чуми свиней (АЧС). Про це свідчать дані з порталу "АЧС СТОП", що функціонує в рамках проекту технічної допомоги ФАО "Розбудова потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні", передає УНН.