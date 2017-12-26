В Україні з 2012 року сталося більше 300 спалахів АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні з 2012 року зареєстровано більш ніж 300 спалахів африканської чуми свиней (АЧС). Про це свідчать дані з порталу "АЧС СТОП", що функціонує в рамках проекту технічної допомоги ФАО "Розбудова потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні", передає УНН.
Найбільша кількість випадків АЧС була зафіксована у Полтавській та Одеській областях - по 36. Загалом, з 2012 року, хвороба була виявлена у кожній з областей країни.
Додамо, що перший збудник АЧС було виявлено у 2012 році в селі Комишуватка Запорізької області.
Зазначимо, що поточного року сталося вже близько 140 спалахів хвороби.
Нагадаємо, за останні два роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалахи АЧС.
За словами народного депутата Сергія Тригубенка, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.
Раніше УНН повідомляв, що масштабний спалах АЧС спровокував різке подорожчання м’яса.