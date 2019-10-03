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В Україні з 2007 року помітна тенденція зменшення кількості шлюбів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Україні, починаючи з 2007 року, помітно зменшується кількість державних реєстрацій шлюбу. У 2018 році відбулося майже на 190 тис. шлюбів менше, ніж у 2007 році. Про це кореспонденту УНН повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на запит.

В Україні з 2007 року помітна тенденція зменшення кількості шлюбів

Так, за даними міністерства, у 2007 році відбулося 416 427 реєстрацій шлюбу, а у 2018 році цей показник знизився майже на 190 тис. і становив 228 411 шлюбів. При цьому, тенденція до зменшення прослідковувалася щороку:

у 2007 році відбулося 416,4 тис. шлюбів, у 2008-му -322,0 тис., у 2009-му – 318,2тис., у 2010-му – 305,9  тис., у 2011-му – 355,9 тис., у 2012-му – 278,3 тис., у 2013-му – 304,2 тис., у 2014-му – 302,2 тис., у 2015-му - 299,1 тис., у 2016-му – 229,5 тис., у 2017-му – 249,5 тис., а у 2018 – 228,4 тис.

Незначне підвищення кількості одружень відбулося у 2011 році – 355 880 шлюбів. Можливо через те, що наступний, 2012 рік, був високосний і кількість шлюбів знизилася до 278 276.

Раніше УНН повідомляв, що з початку поточного року українці уклали близько 100 тисяч шлюбів.

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