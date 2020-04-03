В Україні йде підготовка до оперативного розгортання мобільних госпіталів – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні йде спільна підготовка до оперативного розгортання мобільних госпіталів в окремих регіонах у разі виникнення такої потреби. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Йде спільна підготовка до оперативного розгортання мобільних госпіталів в окремих регіонах країни у разі виникнення такої потреби", - сказав Президент.
Також з його слів Антимонопольний комітет України здійснює щоденний моніторинг цін на продукти і товари першої необхідності.
"Як було сказано раніше, наживатись на українцях у складні часи ми не дозволимо нікому", - додав Глава держави.
Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, держава буде захищати здоров’я мільйонів інших громадян: не умовляннями і рекомендаціями, а жорсткими діями.