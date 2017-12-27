В Україні втричі частіше стали випробовувати препарати для дітей

КИЇВ. 27 грудня. УНН. В цьому році, в порівнянні з 2016 роком, в Україні втричі частіше почали проводити клінічні випробування препаратів для педіатрії. Про це під час науково-практичного засідання повідомила директор Департаменту експертизи матеріалів клінічних та клінічних досліджень Державного експертного центру (ДЕЦ) Леся Янкова, повідомляє УНН з посиланням на журнал "Аптека".