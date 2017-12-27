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В Україні втричі частіше стали випробовувати препарати для дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. В цьому році, в порівнянні з 2016 роком, в Україні втричі частіше почали проводити клінічні випробування препаратів для педіатрії. Про це під час науково-практичного засідання повідомила директор Департаменту експертизи матеріалів клінічних та клінічних досліджень Державного експертного центру (ДЕЦ) Леся Янкова, повідомляє УНН з посиланням на журнал "Аптека".

В Україні втричі частіше стали випробовувати препарати для дітей

Янкова розповіла, що за 9 місяців 2017 року МОЗ України затвердив 171 клінічне дослідження.

З 2016 року було проведено 181 дослідження.

За її словами, в цьому році більшість з них були проведені в педіатрії.

"Більш ніж 3-кратне у порівнянні з 2016 р зростання кількості випробувань лікарських засобів, що застосовуються в педіатричній практиці свідчить про високу довіру до вітчизняних фахівців", - переконує Янкова.

Вона стверджує, що позитивна тенденція спостерігається також в структурі затверджених МОЗ міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень - в Україні проходить все більше досліджень 1-й і 2-й стадії, які є більш наукомісткими і високотехнологічними.

Як повідомляв УНН, депутати домагаються відкриття інформації про клінічні випробування препаратів, зареєстрованих в Україні. Відповідний законопроект внесений до Ради.

Також нагадаємо, що правоохоронці запідозрили чиновників ДЕЦ в фальсифікації реєстраційних досьє медпрепаратів. Одному зі співробітників Центру в рамках справи вже було вручено повідомлення про підозру. Голову ДЕЦ Тетяну Думенко з цього приводу ще не допитували.

Додамо, що, за словами В.Чумака, найчастіше в Україні фальсифікують ліки, які рекламують.

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