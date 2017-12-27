В Украине в три раза чаще стали испытывать препараты для детей

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В этому году, по сравнению с 2016 годом, в Украине в три раза чаще начали проводить клинические испытания препаратов для педиатрии. Об этом во время научно-практического заседания сообщила директор Департамента экспертизы материалов доклинических и клинических исследований Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Леся Янковая, сообщает УНН со ссылкой на журнал "Аптека".