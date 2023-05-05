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 В Україні внесли зміни до переліку територій можливих та активних бойових дій

Київ • УНН

 • 2307718 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Затверджено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих. Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає УНН.

Цитата

«Наказом Мінреінтеграції від 25 квітня 2023 року № 125 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вказаний перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Доповнення

У січні Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій.

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