В Україні внесли зміни до переліку територій можливих та активних бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Затверджено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих. Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає УНН.
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«Наказом Мінреінтеграції від 25 квітня 2023 року № 125 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що вказаний перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Доповнення
У січні Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій.