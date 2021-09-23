В Україні визнаватимуть самоосвіту: уряд ухвалив рішення

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Україні розпочнуть визнавати результати неформального та інформального (самоосвіта) навчання і на його базі присвоювати професійні кваліфікації, без необхідності навчання в закладах профтехосвіти. Про деталі ухваленого напередодні урядом рішення про Порядок про акредитацію кваліфікаційних центрів повідомили УНН у Національному агентстві кваліфікацій.

Цитата:

"Цей документ у комплексі з наявною нормативною базою дає змогу запустити систему незалежної оцінки професійних кваліфікацій та надає старт роботі кваліфікаційних центрів, які надалі присвоюватимуть кваліфікації за результатами проходження теоретичного і практичного оцінювання", - повідомили в агентстві.

Деталі

Визнання результатів інформального і неформального навчання передбачено законом "Про освіту", але до сьогодні не було практичної можливості підтвердити свою кваліфікацію без навчання в закладі освіти.

Відповідно до ухваленого урядом Порядку про акредитацію кваліфікаційних центрів, контролюватиме їх роботу Національне агентство кваліфікацій, яке акредитовуватиме кваліфцентри, вестиме Реєстр експертів та Реєстр кваліфікацій, у якому буде вся необхідна інформація про роботу таких центрів та у відкритому доступі міститиметься інформація щодо виданих сертифікатів з присвоєнням кваліфікації.

У Національному агентстві кваліфікацій зазначають, що кваліфікаційні центри жодним чином не створюють конкуренцію для закладів профтехосвіти.

"Основна цільова аудиторія кваліфікаційних центрів, це особи віком 30+. Це ті люди, які здобули вміння і навички іншої професії, але не готові знову витрачати 2 роки на навчання. Компетентності цих людей необхідно оцінити, і якщо вони відповідають вимогам профстандарту – видати сертифікат про присвоєння кваліфікації, з яким можна офіційно працевлаштуватися", – наголосив голова агентства Юрій Баланюк.

У Національному агентстві кваліфікацій зазначають, що в кваліфікаційних центрах можна буде підтвердити кваліфікацію, здобуту за кордоном. "Якщо людина здобула кваліфікацію в іншій країні, то потрібно надати відповідні документи, і ця кваліфікація буде визнана", - зазначили в агентстві.

У Національному агентстві кваліфікацій також зауважили, що створювати кваліфікаційні центри можуть роботодавці, бізнес-асоціації, заклади освіти та інші юридичні особи.

Доповнення

В Україні хочуть законодавчо врегулювати роботу фрілансерів. 21 вересня Верховною Радою ухвалено в першому читанні законопроект № 5161, необхідний для цього.

Законопроектом пропонується введення нової особливої форми трудового договору – трудового договору з нефіксованим робочим часом. Відповідно до умов такого договору обов’язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання власником або уповноваженим ним органом доступної роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно.

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