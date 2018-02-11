В Україні випробували модернізований зенітно-ракетний комплекс "Печора"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Державний концерн “Укроборонпром” продовжує розробку засобів протиповітряної оборони для ЗСУ. Нещодавно успішні випробування пройшов модернізований зенітно-ракетний комплекс C-125М “Печора”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Дальня межа зони ураження оновленого комплексу становить понад 40 км, а максимальна висота зони ураження – 25 км. Українські фахівці зуміли значно збільшити точність наведення та ураження високоманеврених цілей", - повідомив Порошенко.
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За його словами, наразі підприємство готується до серійної модернізації таких ракет.
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