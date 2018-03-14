В Україні відзначається День добровольця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні, 14 березня, в державі відзначається День українського добровольця, передає УНН.
З цим святом усіх воїнів-добровольців привітав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в мережі Facebook.
“Сьогодні ми згадуємо українських патріотів, які з початку подій на Сході України добровільно визвалися боронити державу від російського агресора, доти не маючи жодного відношення до армії. Дякую всім воїнам-добровольцям, які набувши безцінного бойового досвіду, вступили до лав ЗСУ, Національної гвардії та Нацполіції, або займають активну громадянську позицію в цивільному житті. Усім, хто обрав почесну справу — служити своїй Батьківщині”, — написав голова держави.
Довідка УНН: День українського добровольця — свято, що відзначається в Україні 14 березня. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.
За відповідну постанову № 4261 “Про встановлення Дня українського добровольця” на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.
Нагадаємо, Нацбанк увів у обіг пам’ятну монету спеціального випуску “День українського добровольця”.