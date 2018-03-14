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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50398 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61125 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64379 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103807 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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В Украине отмечается День добровольца

В Украине отмечается День добровольца

Киев  •  УНН

 • 12175 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня, 14 марта, в стране отмечается День украинского добровольца, передает УНН.

С этим праздником всех воинов-добровольцев поздравил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на Востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, до этого не имея никакого отношения к армии. Спасибо всем воинам-добровольцам, приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции, или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всем, кто выбрал почетное дело - служить своей Родине", - написал глава государства.

Справка УНН: День украинской добровольца - праздник, который отмечается в Украине 14 марта. День установлен 17 января 2017 Верховной Радой Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

За соответствующее постановление № 4261 "Об установлении Дня украинского добровольца" на пленарном заседании украинского парламента проголосовал 231 народный депутат.

Напомним, Нацбанк ввел в обращение памятную монету специального выпуска "День украинской добровольца".

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