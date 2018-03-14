В Украине отмечается День добровольца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня, 14 марта, в стране отмечается День украинского добровольца, передает УНН.
С этим праздником всех воинов-добровольцев поздравил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook.
"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на Востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, до этого не имея никакого отношения к армии. Спасибо всем воинам-добровольцам, приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции, или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всем, кто выбрал почетное дело - служить своей Родине", - написал глава государства.
Справка УНН: День украинской добровольца - праздник, который отмечается в Украине 14 марта. День установлен 17 января 2017 Верховной Радой Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.
За соответствующее постановление № 4261 "Об установлении Дня украинского добровольца" на пленарном заседании украинского парламента проголосовал 231 народный депутат.
Напомним, Нацбанк ввел в обращение памятную монету специального выпуска "День украинской добровольца".