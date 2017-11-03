В Україні відреагували на дані про відновлення співпраці з РФ по літаках "Руслан"

ukru
18:53 • 64945 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 83054 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 111039 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 119804 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 168918 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 120865 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109656 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133754 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121217 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123361 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
62 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84138 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 125669 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 42642 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 50634 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 43069 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 64949 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 125669 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 168921 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198256 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 208674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84138 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115690 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141911 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131605 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162142 перегляди
Актуальне
В Україні відреагували на дані про відновлення співпраці з РФ по літаках "Руслан"

В Україні відреагували на дані про відновлення співпраці з РФ по літаках "Руслан"

Київ • УНН

 • 15228 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Державне підприємство “Антонов”, є розробником авіаційної техніки та, відповідно, утримувачем сертифікатів типу літаків “Ан”, зокрема, транспортного літака Ан−124−100 “Руслан”. Саме тому збільшення ресурсів цієї авіаційної техніки — прерогатива виключно ДП “Антонов”. Про це йдеться в заяві Державного підприємства, передає УНН

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що РФ і Україна можуть відновити співпрацю по літаках "Руслан".

Як зазначили в ДП, діяльність "Антонова" відбувається виключно у відповідності до законодавства України та міжнародних авіаційних правил. Невиконання “Антоновим” і Україною обов’язків, призведуть до застосування відповідних міжнародних санкцій, зокрема — до заборони міжнародних польотів літаків марки “Ан”, а також до передачі функцій розробника іншим органам, вповноваженим країною−експлуатантом повітряних суден (ПС).

“Невиконання своїх прямих обов’язків підтримувати цивільні літаки марки "Ан" призведе до втрат ліценцій розробника, дозволів на авіаперевезення та втрат ринків”, — зазначили на підприємстві.


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Мальті створять логістичний центр для літаків "Антонова"

У ДП “Антонов” наголосили, що відповідно до діючих міжнародних стандартів та установчих матеріалів в галузі підтримання льотної придатності, організація−розробник залишається відповідальною за збереження цілісності конструкції літака.

"Для відомств цивільної авіації представники організації−розробника зобов’язані залишатися контактними особами при вирішенні проблем, які можуть вимагати розробки корегувальних заходів", - додали у відомстві.

Крім цього, організація−розробник зобов’язана постійно оцінювати цілісність конструкцій своїх літальних апаратів протягом всього терміну їх експлуатації. За результатами такої оцінки вона повинна розробляти і видавати інформацію, що доповнює чинні програми технічного обслуговування, з метою виявлення пошкодження конструкції до того, як воно стане проблемним для всього парку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Антонов" планує випустити не менше 70 літаків за 5 років

"Саме з метою дотримання своїх зобов’язань, за міжвідомчим узгодженням з повноважними міністерствами та відомствами України, згідно з листом−роз’ясненням Держекспортконтролю України, на договірній основі фахівці ДП “АНТОНОВ” виконають роботи з оцінки технічного стану літака Ан−124−100 “Руслан” ТОВ “Авіакомпанія “Волга−Днєпр”, що не входить до переліку компаній, до яких згідно рішення РНБО України застосовуються санкції", - підкреслили в ДП "Антонов",

У компанії також нагадали, що з 2016 року повністю припинено співробітництво між ДП “Антонов” та ТОВ “Авіакомпанія “Волга−Днєпр” в напрямку надання послуг з повітряних перевезень великогабаритних та нестандартних вантажів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,593.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.95
Ethereum
$2,018.80