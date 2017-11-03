В Україні відреагували на дані про відновлення співпраці з РФ по літаках "Руслан"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Державне підприємство “Антонов”, є розробником авіаційної техніки та, відповідно, утримувачем сертифікатів типу літаків “Ан”, зокрема, транспортного літака Ан−124−100 “Руслан”. Саме тому збільшення ресурсів цієї авіаційної техніки — прерогатива виключно ДП “Антонов”. Про це йдеться в заяві Державного підприємства, передає УНН.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що РФ і Україна можуть відновити співпрацю по літаках "Руслан".
Як зазначили в ДП, діяльність "Антонова" відбувається виключно у відповідності до законодавства України та міжнародних авіаційних правил. Невиконання “Антоновим” і Україною обов’язків, призведуть до застосування відповідних міжнародних санкцій, зокрема — до заборони міжнародних польотів літаків марки “Ан”, а також до передачі функцій розробника іншим органам, вповноваженим країною−експлуатантом повітряних суден (ПС).
“Невиконання своїх прямих обов’язків підтримувати цивільні літаки марки "Ан" призведе до втрат ліценцій розробника, дозволів на авіаперевезення та втрат ринків”, — зазначили на підприємстві.
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У ДП “Антонов” наголосили, що відповідно до діючих міжнародних стандартів та установчих матеріалів в галузі підтримання льотної придатності, організація−розробник залишається відповідальною за збереження цілісності конструкції літака.
"Для відомств цивільної авіації представники організації−розробника зобов’язані залишатися контактними особами при вирішенні проблем, які можуть вимагати розробки корегувальних заходів", - додали у відомстві.
Крім цього, організація−розробник зобов’язана постійно оцінювати цілісність конструкцій своїх літальних апаратів протягом всього терміну їх експлуатації. За результатами такої оцінки вона повинна розробляти і видавати інформацію, що доповнює чинні програми технічного обслуговування, з метою виявлення пошкодження конструкції до того, як воно стане проблемним для всього парку.
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"Саме з метою дотримання своїх зобов’язань, за міжвідомчим узгодженням з повноважними міністерствами та відомствами України, згідно з листом−роз’ясненням Держекспортконтролю України, на договірній основі фахівці ДП “АНТОНОВ” виконають роботи з оцінки технічного стану літака Ан−124−100 “Руслан” ТОВ “Авіакомпанія “Волга−Днєпр”, що не входить до переліку компаній, до яких згідно рішення РНБО України застосовуються санкції", - підкреслили в ДП "Антонов",
У компанії також нагадали, що з 2016 року повністю припинено співробітництво між ДП “Антонов” та ТОВ “Авіакомпанія “Волга−Днєпр” в напрямку надання послуг з повітряних перевезень великогабаритних та нестандартних вантажів.