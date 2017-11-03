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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4560 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66184 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133811 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108829 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111208 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109056 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101630 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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В Украине отреагировали на данные о возобновлении сотрудничества с РФ по самолетам "Руслан"

В Украине отреагировали на данные о возобновлении сотрудничества с РФ по самолетам "Руслан"

Киев  •  УНН

 • 15227 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Государственное предприятие "Антонов", является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов "Ан", в частности, транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Именно поэтому увеличение ресурсов этой авиационной техники - прерогатива исключительно ГП "Антонов". Об этом говорится в заявлении Государственного предприятия, передает УНН.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что РФ и Украина могут возобновить сотрудничество по самолетам "Руслан".

Как отметили в ГП, деятельность "Антонова" происходит исключительно в соответствии с законодательством Украины и международных авиационных правил. Невыполнение "Антоновым" и Украиной обязанностей, приведут к применению соответствующих международных санкций, в частности - к запрету международных полетов самолетов марки "Ан", а также к передаче функций разработчика другим органам, уполномоченным страной-эксплуатантом воздушных судов (ВС).

"Невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки "Ан" приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потерь рынков", - отметили в предприятии.

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В ГП "Антонов" отметили, что в соответствии с действующими международными стандартами и учредительных материалов в области поддержания летной годности, организация-разработчик остается ответственным за сохранение целостности конструкции самолета.

"Для ведомств гражданской авиации представители организации-разработчика обязаны оставаться контактными лицами при решении проблем, которые могут потребовать разработки корректирующих мероприятий", - добавили в ведомстве.

Кроме этого, организация-разработчик должна постоянно оценивать целостность конструкций своих летательных аппаратов в течение всего срока их эксплуатации. По результатам такой оценки она должна разрабатывать и выдавать информацию, дополняющий существующие программы технического обслуживания, с целью выявления повреждения конструкции до того, как оно станет проблемным для всего парка.

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"Именно с целью соблюдения своих обязательств по межведомственным согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, согласно письму-разъяснению Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты ГП  "Антонов" выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр", не входит в перечень компаний, в которых согласно решению СНБО Украины применяются санкции", - подчеркнули в ГП "Антонов".

В компании также напомнили, что с 2016 года полностью прекращено сотрудничество между ГП "Антонов" и ООО "Авиакомпания" Волга-Днепр "в направлении предоставления услуг по воздушным перевозкам крупногабаритных и нестандартных грузов.

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