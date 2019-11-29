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В Україні від початку року сталося майже 700 пожеж через куріння

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Через необережність під час куріння з січня по жовтень сталося 690 пожеж. Про це на інформаційний запит УНН повідомили в ДСНС.

“Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що за 10 місяців 2019 року через необережність під час куріння сталося 690 пожеж”, — йдеться у відповіді на запит.

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Також вказано, що з січня по жовтень сталось 86 тис. 143 пожежі.

Нагадаємо, пожежі з початку року забрали життя понад 1,4 тис. українців.

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