В Украине с начала года произошло почти 700 пожаров из-за курения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Из-за неосторожности во время курения с января по октябрь произошло 690 пожаров. Об этом на информационный запрос УНН сообщили в ГСЧС.
"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что за 10 месяцев 2019 года по неосторожности при курении произошло 690 пожаров", - говорится в ответе на запрос.
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Также указано, что с января по октябрь произошло 86 тыс. 143 пожара.
Напомним, пожары с начала года унесли жизни более 1,4 тыс. украинцев.