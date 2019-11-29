В Украине с начала года произошло почти 700 пожаров из-за курения

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что за 10 месяцев 2019 года по неосторожности при курении произошло 690 пожаров", - говорится в ответе на запрос.

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Также указано, что с января по октябрь произошло 86 тыс. 143 пожара.

Напомним, пожары с начала года унесли жизни более 1,4 тыс. украинцев.